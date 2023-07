Published: 11 Jul 2023 8 AM Updated: 11 Jul 2023 8 AM

10 மடங்கு உயர்ந்தது முத்திரைத்தாள் கட்டணம்... `ரூ.20 முத்திரைத்தாள் இனி ரூ.200'

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் 10 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன் படி செட்டில்மெண்ட் பத்திரங்களுக்கான பதிவுக் கட்டணம் ரூ.10,000 ஆகவும் முத்திரைத் தீர்வை கட்டணம் ரூ.40,000 ஆகவும் பொது அதிகார ஆவணங்களுக்கான கட்டணம் ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.