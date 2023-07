Published: Just Now Updated: Just Now

4,900 போலி ஜி.எஸ்.டி பதிவு... ரூ.15,000 கோடி வரி ஏய்ப்பு..! - கள ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு

இந்தியா முழுவதும் ரூ.15,000 கோடி வரி ஏய்ப்பு மற்றும் 4,900 போலி ஜி.எஸ்.டி பதிவுகள் நடந்துள்ளது என 2 மாத கள ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.