ஆருத்ரா மூலம் கொள்ளை அடித்த ரூ.3000 கோடி எங்கே...? அண்ணாமலையை டார்கெட் செய்த சர்ச்சை போஸ்டர்!

ராமேஸ்வரத்திலிருந்து அண்ணாமலை இன்று பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில், ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவனம் ஊழல் வழக்கில் பா.ஜ.கவினர் சிக்கியுள்ளதைக் குறிப்பிட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.