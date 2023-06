Published: 27 Jun 2023 11 AM Updated: 27 Jun 2023 11 AM

``அச்சுறுத்தும் எல் நினோ... உணவு பொருள்கள் விலை ஏறும் அபாயம்" - ஆர்.பி.ஐ எச்சரிக்கை..!

``நம் நாட்டில் வழக்கமான பருவமழை பெய்யும் என எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் எல் நினோ பற்றிய கவலை அதிகமாக உள்ளது. இது உணவு பணவீக்கத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் உணவு பொருள்கள் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்படும்." - சக்திகந்த தாஸ்