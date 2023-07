Published: Just Now Updated: Just Now

ஜிஎஸ்டி மாற்றம்... தாக்கத்தை சந்திக்கும் பங்குகள்.. எந்தெந்த நிறுவனங்கள் பயனடையும்?

நடந்து முடிந்த 50 -வது ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகின. இதில் பல்வேறு அம்சங்களுக்கு வரி அதிகரிப்பும், பல்வேறு பொருட்களுக்கு வரி குறைப்பும் செய்யப்பட்டுள்ளது.