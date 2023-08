Published: 04 Aug 2023 11 AM Updated: 04 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

இன்னும் வருமான வரி தாக்கல் செய்யவில்லையா..? நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை இதுதான்..!

ஜூலை 31-ம் தேதி வரை வருமான வரி தாக்கல் செய்யவில்லை என்றாலும், இப்போதும் தாரளாமாக வருமான வரி தாக்கல் செய்யலாம். ஆனால் வருமானத்திற்கு ஏற்ப அபாரதம் மட்டும் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும்.