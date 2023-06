Published: Just Now Updated: Just Now

9 ஆண்டுகளில் ரூ.100 லட்சம் கோடி கடன்... இவ்வளவு கடன் வாங்கி மோடி அரசு என்ன செய்தது?

ஒரு நாட்டின் கடன் என்பதற்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்களோ, ஆட்சி செய்த கட்சியோ பொறுப்பேற்கப்போகிறதா? இல்லையே.. ஆட்சி செய்பவர்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். நாட்டின் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள்தான் அத்தனைக்கும் பொறுப்பாகிறார்கள்.