குறைந்த விலை இண்டர்நெட்... கேரளா கே போன் மாதிரி தமிழகத்தில் டி.என் போன் திட்டம் வருகிறது!

கே போன் திட்டத்தில் 299 ரூபாய்க்கு 20 எம்.பி.பி.எஸ் வேகத்தில் 3000 ஜி.பி டேட்டா வழங்கப்படும். ரூ.1,249 திட்டத்தில் 5000 ஜி.பி டேட்டா 250 எம்.பி.பி.எஸ் வேகத்தில் வழங்கப்படும். அனைத்துத் திட்டங்களுக்கும் ஆறு மாதம் கால அவகாசத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்!