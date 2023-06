Published: 20 Jun 2023 11 AM Updated: 20 Jun 2023 11 AM

இந்தியாவில் 1 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யும் மைக்ரான் டெக்னாலஜி... என்ன காரணம்?

``பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணத்தில் இந்த முதலீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானால், `மேக் இன் இந்தியா’ முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றியாக கருதப்படும். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும், தொழில்துறையில் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சியை எட்டும்..."