நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி... தமிழக எம்.பி -க்கள் செலவு செய்யத் தயங்குவது ஏன்?

எம்.பி.களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் இமாச்சலப்பிரதேசம் 48.6 சதவிகிதமும், ஹரியானா 41.3 சதவிகிதமும், தமிழ்நாடு 38.9 சதவிகிதமும், கேரளா 37.2 சதவிகிதமும் குஜராத் 35.7 சதவிகிதமும் செலவு செய்துள்ளது....

