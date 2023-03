Published: Just Now Updated: Just Now

பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் விலை கடும் உயர்வு: அதிகரிக்கும் விலைவாசி; அச்சத்தில் மக்கள்..!

பாகிஸ்தானில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு எரிபொருள் விலை அதிகரித்துள்ளது. பெட்ரோல் விலை பிகேஆர் 272-ஆகவும், டீசல் பிகேஆர் 280-ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது, அந்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.