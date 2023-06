Published: 19 Jun 2023 11 AM Updated: 19 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

வந்தே பாரத்தை போன்ற வேகம்... `கே ரயில்' திட்டத்துக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுக்கும் பினராயி விஜயன்!

காசர்கோட்டில் இருந்து தலைநகரான திருவனந்தபுரத்துக்கு இப்போது ரயிலில் பயணிக்க 12 மணி நேரம் ஆகிறது. இதே தொலைவை `கே ரயிலில' நான்கு மணி நேரத்தில் சென்றுசேரும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 8 மணி நேர பயணம் மிச்சப்படும். ஒரு ரயிலில் 675 பயணிகள் பயணிக்கலாம்.