Published: Just Now Updated: Just Now

இலங்கைக்கு ரூ.24,600 கோடி கடனுதவி... சர்வதேச நாணய நிதியம் நிபந்தனைகளுடன் ஒப்புதல்!

``இலங்கையின் கடனை செலுத்துவதில் இரண்டு வருட கால அவகாசத்திற்கு சீனா ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, சர்வதேச நாணய நிதியம் கடன் வழங்க ஒப்புதல் வழங்கியது இலங்கைக்கு மற்றொரு நல்ல திருப்பமாகும்."