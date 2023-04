Published: Just Now Updated: Just Now

`ரூ.20 முத்திரைத்தாள் கட்டணம் இனி ரூ.200’ அடுத்தடுத்து மக்கள் தலையில் விழும் சுமை...

ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வு, வீட்டு வரி, மின்கட்டண உயர்வு என மக்கள் வரிசுமையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள முத்திரைத்தாள் உயர்வு நடுத்தர மற்றும் வறுமைகோட்டில் உள்ள மக்களை அதிகம் பாதிக்கும்.

