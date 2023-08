Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

``எஸ்.சி - எஸ்.டி சிறு,குறு தொழில்முனைவோருக்கு அநீதி இழைக்கும் மத்திய அரசு!" - சு.வெங்கடேசன் எம்.பி

``2022-23 ல் 150 மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் செய்த மொத்த கொள்முதல் ரூ.1,75,099 கோடிகள். இதில் எஸ்.சி-எஸ்.டி சிறு, குறுந்தொழில்முனைவோரிடமிருந்து கொள்முதல் ரூ.1,468 கோடிகள். மொத்த கொள்முதலில் 0.84% ஆகும்."