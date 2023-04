Published: 05 Apr 2023 8 AM Updated: 05 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் வேலையில்லா திண்டாட்டம்... மூன்று மாதங்களில் 7.8% உயர்வு!

உலகின் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடாக ஏற்கனவே சீனாவை மிஞ்சியிருக்கும் இந்தியா, போதுமான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவில்லை என்பதை CMIE அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.