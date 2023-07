Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்கா எடுக்கும் முடிவு... தங்கம் விலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா..?

``இந்த ஆண்டிலேயே குறைந்தபட்சமாக இரண்டு முறையாவது வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படும் என அமெரிக்காவின் ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி சிக்னல் கொடுத்துள்ளது. வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டால் அதற்கு ஏற்ப தங்கம் விலையின் அடுத்த நகர்வு இருக்கும்."