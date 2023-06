Published: Just Now Updated: Just Now

வெளிநாடுகளுக்கு புலம்பெயரும் 6,500 இந்திய மில்லியனர்கள்... இந்தியாவை பாதிக்குமா?

புலம் பெயர்வதில் சீனா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. சுமார் 13,500 மில்லியனர்கள் சீனாவிலிருந்து இடம்பெயர உள்ளனர். சீனாவிற்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. இந்தியாவில் இருந்து 6,500 மில்லியனர்கள் இடம் பெயர உள்ளனர்.