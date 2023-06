Published: 13 Jun 2023 10 AM Updated: 13 Jun 2023 10 AM

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!

கரூரில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் வீடு, அவரின் சகோதரர் அசோக்குமாரின் வீடுகளில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர்.

