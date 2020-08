கல்வியில் அமெரிக்காவை மிஞ்சியதா தமிழகம்..?! ஒரு விவாதம்!

கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த தகவல்கள் குறித்தும், அதிலிருக்கும் பிரச்னைகள் குறித்தும் நம்மிடம் பேசினார் DreamTN குழுவின் தன்னார்வலரும், கிஸ்ஃப்லோ நிறுவனத்தின் தலைவருமான சுரேஷ் சம்பந்தம். அவர் கூறுகையில், "DreamTN என்னும் திட்டத்துக்காக வெளியான பவர் பாயின்ட் பிரசன்டேஷனில் இருந்த ஒரு ஸ்லைடு இது. தமிழகம் ஏன் இந்தியாவில் சிறந்த மாநிலம் என்பதற்கான பல்வேறு தகவல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம். யுனெஸ்கோ தகவல்களை இந்தத் தகவல்களுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. காரணம் அவற்றில் Tertiary data எனப்படும் பிற தகவல்களும் அடங்கியிருக்கும். நாங்கள் எடுத்திருப்பது அமெரிக்காவின் National Center for Education Statistics (NCES) மற்றும் All India Survey on Higher Education 2018-19. இந்தத் தரவுகளும் அந்தந்தத் தளங்களிலேயே இருக்கின்றன. மேலும், அவை இரண்டும் தனியார் நிறுவனத் தகவல்கள் அல்ல. அந்தந்த அரசுகள் மிகப்பெரும் குழுக்களை வைத்து செய்யும் தரவுகள். அதனால்தான் அவை சரியானவை என்று கூறுகிறோம்" என்றார்.