Published: 24 May 2022 11 AM Updated: 24 May 2022 11 AM

`நாங்க படிக்கும்போது கிளாஸ்ல பெண்களே இல்ல; ஆனா இப்போ..!' - கல்லூரி நாள்கள் குறித்து பீகார் முதல்வர்