கர்நாடகா: `தேர்தலில் வாய்ப்பு மறுப்பு' - பாஜக முன்னாள் முதல்வர் கட்சி தலைமைக்கு எதிராக போர்க்கொடி!

Published: 12 Apr 2023 6 AM Updated: 12 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

கர்நாடகா: `தேர்தலில் வாய்ப்பு மறுப்பு' - பாஜக முன்னாள் முதல்வர் கட்சி தலைமைக்கு எதிராக போர்க்கொடி!

‘‘தேர்தலில் மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதால், என்னை போட்டியிட வேண்டாமென பா.ஜ.க மேலிடம் கூறியது, எனக்கு மிகவும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது,’’ – முன்னாள் முதல்வர் ஜெகதிஷ் ஷெட்டார்.