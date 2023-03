Published: Just Now Updated: Just Now

``தேர்தல் ஆணையத்துக்கு, ஒவ்வொரு தேர்தலுமே `அக்னி பரீட்சை'தான்!" - தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜிவ் குமார்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த திரிபுரா, மேகாலயா, நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்றத் தேர்தலோடு, 400 தேர்தல்களை நடத்தி முடித்திருக்கிறது.