ஈரோடு கிழக்கு; ஒரு வாக்குச்சாவடியில் மட்டும் இரவு 9:30 வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு! - பின்னணி என்ன?

138-வது வாக்குச்சாவடியில் நேற்று நீண்ட வரிசையில் மக்கள் வாக்களிப்பதற்காக காத்திருந்தனர். இருப்பினும், வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்குகள் பதிவாக கூடுதல் நேரமானதால் கூட்டம் குறையவே இல்லை.