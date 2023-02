ஈரோடு கிழக்கு: முதல் வாக்காளர்கள்(?) ; இரவு வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு - முழு தொகுதி ரவுண்ட்அப்

Published: 28 Feb 2023 9 AM Updated: 28 Feb 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஈரோடு கிழக்கு: முதல் வாக்காளர்கள்(?) ; இரவு வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு - முழு தொகுதி ரவுண்ட்அப்

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் நடைபெற்ற சம்பவங்களின் தொகுப்பு...!