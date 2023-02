Published: 25 Feb 2023 9 AM Updated: 25 Feb 2023 9 AM

ஈரோடு இடைத்தேர்தல்: 688 வழக்குகளில் அதிகபட்சமாக 547 வழக்குகள் மதுவிலக்கு சட்டத்தில் பதிவு!

சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டதாக 547 வழக்குகள் `தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டத்தின்’ கீழ் பதியப்பட்டுள்ளது