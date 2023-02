Published: 21 Feb 2023 9 AM Updated: 21 Feb 2023 9 AM

``பன்னீர் ஆளுநர் ஆவார்; எடப்பாடி பாஜக மாநிலத் தலைவர் ஆவார்” - தேர்தல் பரப்புரையில் உதயநிதி ஸ்டாலின்

``தற்போது சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஆளுநர் ஆகிவிட்டார். இதைத் தொடர்ந்து ஓ.பி.எஸ் ஆளுநராக அறிவிக்கப்படுவார். இ.பி.எஸ் அந்தக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவராக வருவார்.’’ - உதயநிதி ஸ்டாலின்