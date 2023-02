Published: 24 Feb 2023 8 AM Updated: 24 Feb 2023 8 AM

நாம் தமிழர், திமுக-வினரிடையே வலுக்கும் மோதல்... என்னதான் நடக்கிறது ஈரோடு கிழக்கில்?

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களத்தில், நாம் தமிழர், திமுக-வினரிடையே மோதல் போக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணமாக இருந்து வருகிறது. என்னதான் பிரச்னை நடக்கிறது அங்கே?!