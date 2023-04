Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகாவில் மும்முனைப் போட்டி... முந்துவது யார்? - ஓர் அலசல்

ஆளும் பா.ஜ.க-வுக்கும் எதிர்க் கட்சியான காங்கிரஸுக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு கணிசமான தொகுதிகள் கிடைக்கும். ஆம் ஆத்மியும் களமிறங்குகிறது.