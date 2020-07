தனியார் முதலீட்டில் நிலக்கரிச் சுரங்கம்... அரசின் முடிவு சரிதானா?

உலகளவில் நிலக்கரிச் சுரங்கம் வைத்துள்ள நிறுவனங்கள் மோசமான நிதிச் சூழலில் உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, குறைந்த விலையில் மின்சார உற்பத்தி, காற்றை மாசுபடுத்தாத புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்றவை நிலக்கரி சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு மிகுந்த போட்டியாக உள்ளன" என்று `Down to earth' என்கிற சுற்றுச்சூழல் இதழுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முந்தைய ஆண்டுகளில் 1950 முதல் 1990 வரை தன்னிறைவு மற்றும் தற்சார்பு அடைவதற்காகப் பல்வேறு கொள்கைகளை வகுத்து அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களை உருவாக்கியது. உதாரணத்திற்கு, எஃகு உற்பத்திக்கான இந்திய எஃகு நிறுவனம் (SAIL-Steel Authority of India Limited), உள்நாட்டில் திறமையான பொறியாளர்களை உருவாக்குவதற்காக ஐ.ஐ.டி (IIT-Indian Institute of Technology), மருத்துவ அறிவியலுக்கான எய்ம்ஸ் (AIIMS- All India Institute of Medical Sciences) நிறுவனம், நாட்டின் ராணுவப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சிக்கு டி.ஆர்.டி.ஓ (DRDO- Defence Research and Development Organisation), விமான ஆராய்ச்சிக்கு எச்.ஏ.எல் (HAL-Hindustan Aeronautics Limited), விண்வெளி ஆய்வுக்கு இஸ்ரோ (ISRO-Indian Space Research Organisation), எரிசக்தித் துறைக்காக என்டிபிசி (NTPC-National Thermal Power Corporation) மற்றும் கெயில் (GAIL- Gas Authority of India Limited) நிறுவனங்கள், ரயில்வே துறைக்காக ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டித் தொழிற்சாலை (ICF-Integral Coach Factory) எனப் பல்வேறு தரமான நிறுவனங்களை உருவாக்கி, அதில் பெருமளவிற்கு வெற்றியும் பெற்றுள்ளது. இது, நம் கண் முன் உள்ள வரலாறு.