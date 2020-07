சுற்றுச்சூழல் அறிக்கையை விமர்சித்த 3 இணையதளங்கள் முடக்கம்... வாய்ப்பூட்டு போடுகிறதா மத்திய அரசு?

இந்திய தேசிய இணையவழி மாற்றத்திற்கான National Internet Exchange of India (NIXI) என்ற அமைப்புதான் அவர்களுடைய இணையதளங்களை முடக்கியுள்ளது. நடுநிலை அமைப்பாகத் தன்னை அறிவித்துக்கொண்டு இயங்குகின்ற இந்த NIXI அமைப்பு, இந்திய அரசாங்கத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் செயலாளருக்குக் கீழே செயல்படுகின்றது. பல்வேறு இணைய சர்வர்களில் There is No Earth B அமைப்பின் இணையதளம் முடக்கப்பட்டது தெரிய வந்ததும், அவர்கள் தொலைத்தொடர்புத் துறையிடம் விவரம் கேட்டனர். ஆனால், அதற்குரிய எந்த விவரத்தையும் அவர்கள் அளிக்கவில்லை.