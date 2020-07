Lightning Strikes: பீகார், உத்தரப்பிரதேசத்தில் பலியான 107 உயிர்கள்... காலநிலை மாற்றம் காரணமா?

உயரும் வெப்பமயமாதல் மற்றும் காற்றில் அதிகரிக்கும் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றால் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மேற்கூறிய மூன்றாவது வகை மின்னல் தாக்குதல்கள் அதிகரிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ’American Association for The Advancement of Science’ என்ற அமைப்பு 2014-ம் ஆண்டு நடத்திய ஓர் ஆய்வில் பூமியின் வெப்பநிலை 1 டிகிரி செல்ஷியஸ் அதிகரித்ததால், மின்னல் தாக்குதல்களும் 12 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதுவே, 2100-ம் ஆண்டின்போது பூமியின் வெப்பநிலை இப்போதிருப்பதைவிட 4 சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் என்று புவி வெப்பமயமாதல் ஆய்வாளர்களின் கணிப்பை முன்னிறுத்தி, மின்னல் தாக்குதல் விகிதம் தற்போது இருப்பதைவிட 50 சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் என்று அந்த ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கின்றது. இப்போதே உலகம் முழுவதும் ஆண்டுக்குச் சுமார் 25 மில்லியன் மின்னல் தாக்குதல்கள் ஏற்படுகின்றன.