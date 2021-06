``காடுகளை பழங்குடிகளிடம் கொடுங்கள்; பல்லுயிரியம் பாதுகாக்கப்படும்!"- ஆய்வறிக்கை சொல்லும் உண்மை

அசோகா (Ashoka Trust For Research In Ecology And The Environment) என்ற அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் சோளகர்களின் காடுசார் பொருள் சேகரிக்கும் முறைகளையும் இயற்கை வளக் கையிருப்பில் அதன் தாக்கம் குறித்தும் ஆய்வு செய்தது. அந்த ஆய்வின் முடிவுகள், சோளகர்களின் இந்தச் செயல்கள் எந்தவிதத்திலும் இயற்கைக்குப் பாதகம் விளைவிக்கவில்லை என்பதோடு, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், அந்தக் காட்டு நிலத்தையும் அதன் பல்லுயிரிய வளத்தையும் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதை உறுதி செய்தது. மேலும், துரதிர்ஷ்டவசமாக வனத்துறை காட்டுப் பொருள்களைச் சேகரிக்கவும் விற்கவும் தடை விதித்து, சோளகர்களை வறுமையில் தள்ளியதைத் தவிர வேறெதையும் செய்யவில்லை."