180 நாடுகள் கொண்ட சூழலியல் மதிப்பீட்டுப் பட்டியலில் 168-வது இடத்தில் இந்தியா - ஏன் இந்தப் பின்னடைவு?

அதற்கு முதலில் மேற்குலகத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளைக் காப்பியடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, இந்நிலத்தின் இயல்புக்குரிய வகையில் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வகுக்கவேண்டும். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அறிவியல் கழகம் (Centre for Science and Environment) வெளியிட்ட 2020-ம் ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் நிலை (State of India’s Environment 2020) குறித்த அறிக்கைப்படியும் கூட, தெற்காசியாவிலுள்ள மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது, நீண்டகாலத்திற்குரிய நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளில் (Sustainable Development Goals) இந்தியா மிகவும் பின்தங்கியே இருக்கின்றது.

அதன் இயக்குநர் சுனிதா நரேன் அந்த ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுப் பேசியபோது, "இந்த ஆய்வறிக்கை எதிர்காலச் சூழலியல் பாதுகாப்பிற்கு, வளர்ச்சி குறித்த புதிய அணுகுமுறைகள் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது. ஆனால், இயற்கை வளங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கும்வரை இதை நம்மால் சாதிக்கமுடியாது. நம்முடைய சூழலியல் நிர்வாக முறையை, பாதுகாப்புத் திட்டங்களை நீண்டகால நிலைத்தன்மைக்குரிய வகையில் மாற்றாத வரை நம்மால் சாதிக்க முடியாது. பசுமையான வளர்ச்சி வேண்டுமெனில் இதுவரை இருந்ததைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகக் கவனத்தோடு நிலைத்தன்மை வாய்ந்த திட்டங்களை வகுக்கவேண்டும்" என்றார்.