Published: 17 Jun 2023 11 AM Updated: 17 Jun 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

செந்தில் பாலாஜி: "இந்தப் பதற்றம் திமுக-வினருக்கு இதுவரை இருந்ததில்லை"- முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ்

``செந்தில் பாலாஜி கைதால் பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கும் ஸ்டாலின் எங்களை அடித்தால் திருப்பி அடிப்போம் என வீரவசனம் பேசியிருக்கிறார்.'' - ஆர்.காமராஜ்

News ஆர்.காமராஜ்