இந்திய RAW ஏஜென்சியின் புதிய தலைவராக ரவி சின்ஹா நியமனம்! - யார் இவர்?

RAW ஏஜென்சியின் தற்போதைய தலைவர் சமந்த் கோயலின் பதவிக்காலம் ஜூன் 30-ம் தேதியோடு முடிவடையும் நிலையில், ரவி சின்ஹா புதிய தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.