Published: 21 May 2023 6 PM Updated: 21 May 2023 6 PM

நாமக்கல்: வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள்மீது தீ வைக்கப்பட்டச் சம்பவம்; மாற்றப்பட்ட 3 டி.எஸ்.பி-க்கள்!

இந்தச் சம்பவத்தை சரியாக கையாளவில்லை என்று நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பணியாற்றிவந்த நாமக்கல் டி.எஸ்.பி சுரேஷ், பரமத்தி வேலூர் டி.எஸ்.பி கலையரசன், திருச்செங்கோடு டி.எஸ்.பி மகாலட்சுமி ஆகியோர் அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகச் சொல்லப்படுகிறது.