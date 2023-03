Published: 08 Mar 2023 9 AM Updated: 08 Mar 2023 9 AM

'மின் வேலியில் சிக்கி 3 யானைகள் உயிரிழப்பு' - தொடரும் சோகம்; என்ன தான் தீர்வு?!

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் விவசாய நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் வேலியில் சிக்கி 3 யானைகள் உரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இவ்வாறு யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் உயிரிழப்பது தொடர்கதையாக இருக்கும் நிலையில் இதற்கு என்ன தான் தீர்வு?