Published: 01 Aug 2023 7 AM Updated: 01 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``மணிப்பூர் குறித்து பேசாமல், வேறு பிரச்னைகளை பேசுகிறார் குஷ்பு" - குற்றம்சாட்டும் ஹென்றி திபேன்

``மணிப்பூர் விவகாரத்தை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையம், மகளிர் ஆணையம், குழந்தைகள் நல ஆணையம், சிறுபான்மையினர் ஆணையம் , எஸ்.சி-எஸ்.டி ஆணையமும், செயல்படாத நிலையில் உள்ள அதன் உறுப்பினர்களும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.” - ஹென்றி திபேன்