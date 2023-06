Published: 17 Jun 2023 7 AM Updated: 17 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

ஈரோடு: முதல்வர் குறித்து அவதூறு வீடியோ... திமுக-வினர் புகார் - அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகி கைது!

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குறித்து அவதூறு வீடியோ வெளியிட்ட அதிமுக ஐடி நிர்வாகியை ஈரோடு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.