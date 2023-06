Published: Today at 11 AM Updated: Just Now

`ரூ.88,000 கோடி மதிப்பிலான 500 ரூபாய் நோட்டுகள் காணாமல்போனதா?' - ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்

2015 ஏப்ரல் முதல் 2016 டிசம்பர் வரையில் ரூபாய் நோட்டு அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்ட 500 ரூபாய் நோட்டுகளில், 88,032.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 500 ரூபாய் நோட்டுகள் காணாமல்போனதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியிருந்தது.