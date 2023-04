Published: 29 Apr 2023 8 AM Updated: 29 Apr 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`ஸ்டெர்லைட் ஆலை பராமரிப்பு பணிகளுக்கு அனுமதி?' - வலுக்கும் எதிர்ப்பு... பின்னணி என்ன?

தமிழ்நாடு ஆளுநரை ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஆதரவாகப் பேச வைப்பது, ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பாஜக-வின் உதவியை நாடி ஆலையைத் திறக்க முயல்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளது ஆலை நிர்வாகம் என்கிறார்கள் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பினர்.

Share