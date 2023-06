Published: Just Now Updated: Just Now

``தமிழகத்தில் பைக் டாக்ஸி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை..!" - அமைச்சர் சிவசங்கர்

தமிழ்நாட்டில் பைக் டாக்ஸி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை எனப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியிருக்கிறார்.