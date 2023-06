Published: Just Now Updated: Just Now

``பாஜக செய்வது மக்களுக்கான அரசியல் அல்ல... மக்கள் விரோத அரசியல்" - சசிகாந்த் செந்தில் காட்டம்

"பாஜக செய்வது மக்களுக்கான அரசியல் அல்ல..மக்கள் விரோத அரசியல்..." என காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்தார்.