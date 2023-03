Published: 19 Mar 2023 10 AM Updated: 19 Mar 2023 10 AM

குப்பைக்கிடங்கில் `தீ' விபத்து; கொச்சி மாநகராட்சிக்கு ரூ.100 கோடி அபராதம் விதித்த பசுமை தீர்ப்பாயம்

`பிரம்மபுரம் தீ விபத்து சம்பவத்துக்கு கொச்சி மாநகராட்சியின் அலட்சியமே காரணம்' என மாநகராட்சிக்கு 100 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்திருக்கிறது பசுமை தீர்ப்பாயம்.