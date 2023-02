Published: Just Now Updated: Just Now

காங்கிரஸ்: சோனியா ‘இன்னிங்ஸ்’ முதல் புதிய யாத்திரை அறிவிப்பு வரை - சத்தீஸ்கர் மாநாட்டின் ஹைலைட்ஸ்

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் 85-வது மாநாடு நடைபெற்றது, அதில் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் பாரத் ஜோடா யாத்திரை 2.o குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது