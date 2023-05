Published: 27 May 2023 12 PM Updated: 27 May 2023 12 PM

`நாங்க போனா முதலீடு, நீங்க போனா சுற்றுலாவா?!’ - மோதும் அதிமுக... முட்டும் திமுக!

முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடியின் வெளிநாடு பயணத்தை திமுகவும் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் வெளிநாட்டு பயணத்தை அதிமுகவும் என மாறி மாறி அடித்துக் கொண்டிருப்பதே தமிழக அரசியலின் ஹாட் டாப்பிக்!