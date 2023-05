Published: 06 May 2023 2 PM Updated: 06 May 2023 2 PM

St Edward's Crown: மூன்றாம் சார்லஸ் அணியப்போகும் 360 ஆண்டுகள் பழைமையான கிரீடத்தின் சிறப்புகள் என்ன?

செயின்ட் எட்வர்டு கிரீடம் எனப்படும் இதனை கடைசியாக கடந்த 1953-ம் ஆண்டு இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணி அணிந்தார். 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்போதுதான் இந்த கிரீடத்தின் தரிசனம் கிடைக்கிறது.

government & politics St Edward's Crown | செயின்ட் எட்வர்டு கிரீடம் ( Jacob King )

