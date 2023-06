Published: 01 Jun 2023 7 AM Updated: 01 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தாமிரபரணி ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுநீர்; தடுப்பு நடவடிக்கை என்ன?! - ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆணையர்

வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணி கழிவுகளால் குடிக்க முடியாத நிலைக்குச் சென்றிருக்கும் விவரம் ஆய்வுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. அதை மீட்டு பழைய நிலைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்பது நெல்லை மக்களின் விருப்பம்.