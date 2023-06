Published: Just Now Updated: Just Now

பெண் தூய்மைப் பணியாளர் பணி ஓய்வு... தனது காரில் வழியனுப்பிய மாநகராட்சி ஆணையாளர்!

சிவகாசி மாநகராட்சியில் வேலைபார்த்து வந்த பெண் தூய்மைப் பணியாளர் நேற்று ஓய்வு பெற்றார். அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து தனது சொகுசு காரிலேயே வீட்டிற்கு வழியனுப்பி வைத்தார் மாநகராட்சி ஆணையாளர்.